Россия озвучила ультиматум Украине

Российская делегация донесла Йенсу Столтенбергу свои требования / Коллаж "Сегодня"

Если будут выполнены условия Минских соглашений, то не будет угроз территориальной целостности Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе. Он также добавил, что НАТО должно прекратить всякое военное содействие Украине.

Об этом сообщает агентство РБК.

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Требования

Грушко заявил, что Россия отведет свою военную технику от границ Украины только, если НАТО прекратит "всякое военное содействие" Киеву. Кроме того, украинские власти должны выполнить Минские соглашения.

"Здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна. Страны НАТО должны прекратить всякое содействие Украине, прекратить поставку вооружения, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что предусмотрено соответствующими положениями Минских соглашений", – сказал Грушко.

Он добавил, что это возможно, если "принудить власти в Киеве выполнять Минские соглашения" и Россия будет этого добиваться. "Другого пути оздоровления ситуации в регионе не существует", – сказал дипломат.

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Также Грушко отметил, что все их действия несут спасение от деградации европейской безопасности. "Был изложен системный взгляд Российской Федерации на преодоление кризисного положения на деградацию в сфере европейской безопасности. Собственно сегодняшняя встреча была посвящена анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности", – сказал замглавы МИД России по итогам встречи в Брюсселе.

Дипломат отметил, что дальнейшее ухудшение отношений с НАТО несет серьезные риски.