Россия будет сотрудничать с исламистами из "Талибана"

Движение "Талибан" хочет сотрудничать с Россией. Тут не против / Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел России заявило, что для России весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана – с исламистским движением "Талибан".

Об этом сообщает РИА "Новости".

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Будущие партнеры

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Афганистана есть опыт проектов в промышленности и транспорте, он создает задел для будущей кооперации. Добавили, что вопросы постконфликтного восстановления афганского государства приобретают все большую актуальность на фоне ухудшения гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

"В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", — заявили в Министерстве иностранных дел России.

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Что происходит в Афганистане

Прошел месяц, как последний американский солдат покинул территорию Афганистана, перед этим захваченного практически без единого выстрела исламистским движением "Талибан".

На сегодняшний день ни одна страна в мире не признала правительство во главе с Хасаном Ахундой, который значится в списке ООН международных террористов.

Сообщения о расстрелах без суда и следствия появились буквально сразу, как исламисты взяли власть. Теперь это фактически обыденное явление. Например, 24 сентября в провинции Герат были публично повешены четыре жителя Афганистана, которых обвинили в похищении людей.

За месяц после прихода талибов к власти в стране перестали работать минимум 153 СМИ.

Сейчас происходят огромные выводы средств из банков, а финансовая индустрия Афганистана находится под давлением "экзистенциального кризиса". Об этом заявил исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калима аль-Фалахи, передает Reuters.