Россия будет сотрудничать с исламистами из "Талибана"

Движение "Талибан" хочет сотрудничать с Россией. Тут не против / Коллаж "Сегодня"
Министерство иностранных дел России заявило, что для России весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана – с исламистским движением "Талибан".
Об этом сообщает РИА "Новости".
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Будущие партнеры
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Афганистана есть опыт проектов в промышленности и транспорте, он создает задел для будущей кооперации. Добавили, что вопросы постконфликтного восстановления афганского государства приобретают все большую актуальность на фоне ухудшения гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.
"В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", — заявили в Министерстве иностранных дел России.
Что происходит в Афганистане
- Прошел месяц, как последний американский солдат покинул территорию Афганистана, перед этим захваченного практически без единого выстрела исламистским движением "Талибан".
- На сегодняшний день ни одна страна в мире не признала правительство во главе с Хасаном Ахундой, который значится в списке ООН международных террористов.
- Сообщения о расстрелах без суда и следствия появились буквально сразу, как исламисты взяли власть. Теперь это фактически обыденное явление. Например, 24 сентября в провинции Герат были публично повешены четыре жителя Афганистана, которых обвинили в похищении людей.
- За месяц после прихода талибов к власти в стране перестали работать минимум 153 СМИ.
- Сейчас происходят огромные выводы средств из банков, а финансовая индустрия Афганистана находится под давлением "экзистенциального кризиса". Об этом заявил исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калима аль-Фалахи, передает Reuters.