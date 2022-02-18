Резников назвал причину эскалации на Донбассе

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Одной из причин вчерашней провокации Российской Федерации было проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной Рады, которое транслирует телеканал Украина 24.

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Тактика России

"Убежден, что одной из причин массированной провокации именно вчера было проведение заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено именно Минским договоренностям", – сказал он.

По словам Резникова, это "традиционная тактика российской стороны".

"Всегда перед заседаниями ТКГ, встречами в "нормандском формате", любыми важными международными событиями, относящимися к российско-украинской войне, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", – рассказал министр.

Что произошло

В ГСЧС Украины рассказали, что 17 февраля в Луганской области в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад.

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Как стало известно "Сегодня", в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС

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Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

Угроза вторжения России