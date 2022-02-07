Можно выдохнуть! Резников забраковал планы Путина по Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что вероятность значительной эскалации со стороны Российской Федерации продолжает быть низкой. По его словам, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

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"Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад", – сказал министр.

Резников отметил, что обязанность военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз.

"Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", – сказал он.

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По словам главы Минобороны, беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления. Резников также добавил, что с оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные.

"Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", – отметил министр.

Угроза вторжения РФ