Рада ввела е-удостоверение для ветеранов АТО/ООС – как и когда заработает

Проверить документы ветерана АТО можно будет легко в электронной базе / Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение участников боевых действий и участников Революции Достоинства.
Об этом сообщается на сайте парламента.
О чем закон
После ввода в силу Закона "Про усовершенствование функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введение электронного удостоверения ветерана", обладатель такого документа сможет предъявлять его в электронной форме.
Будет налажен автоматичейский обмен информацией между Единым госреестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных государства. После чего каждый ветеран сможет оформить себе е-удостоверение ветерана. Обещают, что такое удостоверение заработает уже после 2021 года.
"Вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись в электронных реестрах Единого госреестра ветеранов войны, формируемый по желанию обладателя такого статуса. Неотъемлемой частью е-удостоверения ветерана является отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином госреестре ветеранов войны или отражаемый в е-паспортах при согласии лица", – сказано в законе.
Все для ветеранов
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский учредил новую должность, которая тут же была занята. Отныне в Украине есть уполномоченный по правам защитников страны.
- 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий ветеранов войны и семей погибших бойцов. Среди прочего речь шла о выплатах компенсаций для приобретения жилья.
- В марте этого года Зеленский еще одним своим указом создал Консультативный совет, который призван защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.
- Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.