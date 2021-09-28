"Путин постоянно темнит, даже жене не доверял": откровения бывшего друга президента РФ

Пугачев (справа) рассказал, что на самом деле из себя представляет Путин. Коллаж "Сегодня"

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев рассказал, что у президента РФ Владимира Путина вообще нет друзей, он очень закрытый человек и его даже не понимало его же окружение. Об этом он сказал в интервью изданию ГОРДОН.

Знакомство Пугачева и Путина произошло в начале 90-х, а близко они сдружились в 1996 году. Тогда они общались очень тесно и даже отмечали совместно праздники. В СМИ их называли друзьями. Сейчас Пугачев рассказывает, что меркнуть их общение стало по мере появления в окружении Путина новых людей. Их общение прекратилось с 2010 года, когда миллиардер перестал приезжать в Россию.

Реклама

На вопрос, хороший ли Путин друг, он ответил: "Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф". Также бизнесмен назвал глупостью информацию, будто Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих.

"Он не доверяет никому. Он жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию", – сказал Пугачев.

Реклама

Он объяснил, что Путин никогда не декларировал, что он собирается делать, куда он вообще ведет страну – даже его окружение не могло его понять.

"Я с ним много раз говорил: "Володя, это странно…" Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: "Че шеф-то сказал? Че делать-то?" Я ему говорю: "Володя, люди не понимают, что ты говоришь". Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь – все должны быть богатыми или все должны быть бедными, или все взять и поделить…" – сказал миллиардер.

Кто такой Сергей Пугачев

Он является основателем Межпромбанка (был одним из крупнейших в РФ, но обанкротился). Но в 2010 году у банка забрали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил его состояние в 2 млрд долл.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств Межпромбанка. На родине он заочно арестован и с 2014 года объявлен в розыск. Он перебрался во Францию и получил там гражданство. В 2015-м Пугачев подал к России иск на 15 млрд долл. в Гаагский суд из-за якобы экспроприации четырех его активов.

Засветился и в политике. В 1996 году Пугачев был одним из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты Бориса Ельцина. В 1990-е он выдвинул идею о том, чтобы сделать Владимира Путина потенциальным преемником Ельцина. В 2001-м стал членом Совета Федерации РФ.

Ранее ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, что ближайшее окружение Путина может совершить дворцовый переворот в Кремле.

А французский политолог Оливье Ведрин, живущий в Украине, говорил, что российские олигархи могут сместить Путина после его известного заявления о "рае" для россиян в случае ядерной войны.