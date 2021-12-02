Путин обречен. Архиепископ ПЦУ рассказал, чем Украина мешает России

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий назвал основные проблемы России / Фото: Коллаж: Сегодня

Главной проблемой России является то, что она все время смотрит в прошлое, во времена царской империи. Об этом заявил Архиепископ черниговский и нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Заря), во время форума учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Их планы на будущее обращены в прошлое – прошлое мнимое. До сих пор такой точкой концентрации для них является имперская идея, и именно поэтому Украина самим своим существованием стоит на пути реализации этой идеи. Никоим образом нельзя вывести транзит идеи от Константинополя до Москвы, минуя Киев. Полноценно без Украины, нашей истории, князей, церкви, Москва начинается в начале 14-го века, и то – с украинца родом. Подъем начался, когда туда переселился Митрополит Петр, который родом с Волыни", – подчеркнул Евстратий.

По его словам, пока Россия не изменится в своем сознании, пока не поймет, что невозможно реализовать имперский проект, пока они не осознают, что Украина и Россия не одно и то же – мы будем чувствовать это непонимание и натиск.

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Также он отметил, что в нынешней ситуации, когда Россия оказывает давление, Украине нужно выстоять и идти к сохранив свою самоидентичность

"Мы строим Украину не на отрицании кого-то или чего-то. У нашей Церкви есть опыт сопротивления российской агрессии. Государство столкнулось с этой агрессией в 2013-14, мы же это чувствуем с 1991 года. И мы уверены, что победим. Нам не надо чужого, мы защищаем свое. Путинская имперская модель обречена сама в себе. Нам нужно, активно выстояв, достичь своей цели – сохранить Украину и сохранить лучшее будущее", – сказал он.

В Украину едет Папа Римский

Ранее мы писали о том, что Глава католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину, точная дата визита пока что еще не анонсирована. С первого и пока что единственного визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину уже прошло 20 лет

Также мы писали о том, что на организованном Ватиканом приеме для украинских епископов Папа Римский осудил происходящее на Донбассе, назвав это гибридной войной, которая сопровождается ложью, манипуляциями и попытками "втянуть в дело религиозный аспект"