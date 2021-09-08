Путин нажаловался Шарлю Мишелю на Украину: чем он так недоволен

Большую часть разговора Мишель (слева) и Путин посвятили Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым, среди прочего, обсудил и Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Нажаловался на Украину

Первым делом хозяин Кремля выступил за активизацию переговоров по Донбассу относительно реализации Минских соглашений. Он считает их безальтернативной основой для прекращения войны, вот только Россия напрочь отказывается выполнять даже первый пункт о прекращении огня. Более того, он цинично акцентировал внимание, что переговоры должны быть между сторонами конфликта, мол, это Украина и боевики.

Путин пожаловался Мишелю, что Киев не выполняет договоренности и никак не хочет прямого диалога с террористами из т.н. "Л/ДНР" и отказывает Донбассу в особом статусе.

Не забыл президент РФ и о "Крымской платформе". Пока весь мир хвалит первый саммит в Киеве, Кремль назвал его провокационным, поскольку якобы вопрос возвращения Крыма Украине давно закрыт. Путин обвинил Евросоюз в дискриминационной политике в отношении жителей полуострова.

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О чем еще говорили

Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане. Они подчеркнули важность недопущения насилия в этой стране и выступили за налаживание межафганского диалога ради мира и с учетом интересов всех групп населения. Россия и ЕС готовы взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности из Афганистана.

Также они поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе и реализации мирных договоренностей после военных действий Армении с Азербайджаном.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы", в котором участвовали 46 стран и международных организаций. Участники саммита согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма, будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также была принята декларация "Крымской платформы".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.