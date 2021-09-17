Путин может убрать Лукашенко – Гордон

Лукашенко может ждать неприятный сюрприз от российских друзей. Коллаж "Сегодня"

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко просматриваются серьезные проблемы со здоровьем. Не исключено, что за него могли взяться российские спецслужбы, поскольку президент РФ Владимир Путин не против убрать его. Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Он не исключает, что у белорусского диктатора не все в порядке со здоровьем и не исключил, что Путин его может "убрать".

"Смотрю на Александра Григорьевича и мне кажется, что у него плохо со здоровьем. И у меня смутные мысли, что это, возможно, не без воздействия "друзей" нынешних (намек на Россию. – Ред.). Потому что то, как они могут испортить здоровье – весь мир знает. Могут все (ответил на предположение ведущего об отравлении) … Он явно сдает, это видно не вооруженным глазом. Он тяжело ходит, у него нездоровый румянец на щеках, что свидетельствует о сильно давлении, гипертонии", – сказал Гордон.

Журналист уверен, что Лукашенко не нужен Путину.

"Путину нужно поставить кого-то своего в Беларуси, кто бы не раздражал белорусов. Мягко, ласково убрать Лукашенко и поставить своего. Провести выборы, достать из тюрьмы Бабарико, Колесникову (белорусские оппозиционеры. – Ред.), чтобы этот человек был четко в фарватере России и чтобы не было раздражающего большинство белорусов ЛукашенкооссииРоссии", – сказал журналист и посоветовал Лукашенко усилить охрану.

Последние переговоры Лукашенко и Путина

9 сентября лидеры Беларуси и России провели встречу, основной целью которой были договоренности об углубленной интеграции двух государств. Хотя многие называют это поглощением Беларуси. По итогам переговоров были согласованы 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о закупке российского вооружения на миллиард долларов.

Но главной новостью стало то, что Лукашенко собрался разместить на границе с Украиной ракетные комплексы С-400. Белорусский диктатор увидел в Украине потенциальную военную угрозу и сразу обратился к президенту РФ за помощью.

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