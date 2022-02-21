Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности

Байден и Путин проведут саммит/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Путин и Байден согласились на это.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

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Подробности

Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он предложил провести саммит между президентами России и США, а затем со всеми заинтересованными сторонами по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден согласились на саммит.

Его содержание подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг, 24 февраля.

В Елисейском дворце отметили, что саммит можно будет провести только при условии, если РФ не вторгнется в Украину.

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Переговоры Макрона

В воскресенье, 20 февраля, французский лидер провел несколько телефонных переговоров из-за ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (два раза), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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