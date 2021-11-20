Приказ Зеленского и кремлевский "крот": главное из заявления экс-главы ГУР Бурбы по "вагнеровцам"

Бурба рассказал о роли Банковой в спецоперации / Коллаж "Сегодня"

В скандале с сорванной спецоперацией по доставке в Украину военных преступников из рядов российской ЧВК "Вагнера" окончательно стало понятно, что рекомендацию по отсрочке доставки боевиков в Украину дал представитель президента Владимира Зеленского от имени Зеленского, а среди руководства спецоперацией мог быть российский "крот".

Об этом заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Сорвала Банковая

"Что произошло 23 числа (23 июля 2020 года – Ред.) – произошел доклад президенту двух людей, меня и человека, который отвечал за нашу совместную работу. Мы к президенту не попали. Нам сказали, что к нам спустятся. Нас попросили подойти на второй этаж в кабинет главы Офиса. Это уже шла финальная стадия операции. Нам было сообщено помощниками, что с нами будет разговаривать глава Офиса. В связи с тем, что он был допущен и делегирован президентом Украины, я получил указание, касающиеся перенесения финального этапа. Я не просто получил указание – я получил ответ, что это указание президента. Особа, которая была перед этим делегирована президентом, сообщила, что это указание президента", – заявил в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" Василий Бурба.

Провал

"Это – провал. Каковы причины провала? Первое – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. Третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", – пояснил экс-глава ГУР Минобороны.

Опасность для разведчиков

Отдельно Василий Бурба поставил акцент на том, что после произошедшего всем участникам спецоперации со стороны украинских разведструктур грозит опасность.

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"Все сотрудники хотят доказать украинскому народу, хотят пойти дать показания. Благодаря нашему побратиму, сотруднику "Альфа" и Роме Костенко они были приглашены на ВСК. Моя задача – показать, что так нужно за них болеть. Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных Сил. У них изъяли документы прикрытия. Это опасность", – сказал Бурба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Спецоперация