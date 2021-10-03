Об отставке Разумкова, Саакашвили и втором сроке – что Зеленский объяснил журналистам в Трускавце

Текстовая онлайн-трансляция пресс-конференции с Зеленским

12.08. Зеленского также спросили, не жалко ли ему прощаться с людьми, которые шли с ним на выборы. В частности журналистка вспомнила о Разумкове.

"Мне всегда жалко. Жалко людей, которые были одни – стали другими. Есть приятные воспоминания, наверное, это жизнь. Я достаточно готов к таким вещам", – сказал Зеленский.

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12.04. Зеленский отказался говорить о втором сроке.

"Пока нельзя о втором сроке говорить. Еще очень рано", – сказал гарант.

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11.44. Президент Владимир Зеленский готов ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но в Кремле не горят желанием идти на переговоры, поскольку опасаются неожиданного результата.

"Мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона и окружение Путина не хотят встречи, потому что эта встреча может принести неожиданный результат. Я готов к встрече в "нормандском формате", готов к любой встрече, потому что считаю, что встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии на Донбассе и в вопросе Крыма. Уверен, что если завтра Украина скажет "давайте не обсуждать те или иные вопросы", можно приблизить (встречу). Пока что мы такого себе позволить не можем ", – сказал Зеленский.

11.41. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, который был задержан в Грузии.

"Я как президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть, которые мне дает власть. Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, разговора премьеров — мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский.

11.33. Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер" и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

"Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе в российские операциях не принимаю участия. Мое обсуждение спецоперации по "вагнеровцам" было с Лукашенко по телефону, когда эти люди заехали на территорию Беларуси, в автобусах секретные агенты. Мы понимали относительно дел этих боевиков, эта информация давно есть в государстве. Ему (Лукашенко) сказал: там у вас боевики, у нас есть информация. Он мне сказал: "Да, мы изучим этот вопрос и сделаем все возможное". После этого – все", – сказал Зеленский.

11.29. Журналисты спросили, не обсуждалась ли в Офисе президента идея превращения Украины в классическую президентскую республику с должностью вице-президента. Зеленский в ответ рассмеялся, заявив: "Вас нужно брать к нам креативщиком".

11.10. Президент Украины заявил, что не комментировал ранее отставку Разумкова, потому считает это внутренней ситуацией фракции "Слуга народа".

"Партия имеет миллион вопросов к главе Верховной Рады.. Он видит собственную политическую жизнь, это его выбор, рабства нет", – сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что Дмитрий Разумков не поддержал санкции против Виктора Медведчука на заседании СНБО.

11.05. Журналисты напомнили президенту, что в законе для чиновников предусмотрена административная или дисциплинарная ответственность за незадекларированные контакты с олигархом, а вот у президента нет такой ответственности.

"У меня самая большая ответственность из-за таких встреч, поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня ответственность политическая, она ударит и по президенту, и по Офису президента, по рейтингу власти, и по рейтингу партии. Политическая ответственность – это самая сильная ответственность, которая у меня есть", – сказал Зеленский.