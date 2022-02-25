Пожар в здании областного управления СБУ в Чернигове — попало два снаряда

В Чернигове горит управление СБУ / Коллаж "Сегодня"

Два снаряда попало в здание областного управления СБУ в Чернигове. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

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Местные СМИ сообщили о пожаре в здании. Пламя полностью охватило крышу.

Пожар в областном управлении СБУ в Чернигове / Фото "Сегодня"

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Также сообщается, что в 14.15 взрывные снаряды попали в одну из водонасосных станций КП "Чернигов". Повреждено оборудование и электропитание, выбиты окна. Информацию в комментарии Суспільному подтвердил специалист по информационной деятельности Игорь Грищенко.