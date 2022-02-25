Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігові — поцілило два снаряди

У Чернігові горить управління СБУ / Колаж "Сьогодні"

Два снаряди влучили у будівлю обласного управління СБУ у Чернігові. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

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Місцеві ЗМІ повідомили про пожежу у будівлі. Полум'я повністю охопило дах.

Пожежа в обласному управлінні СБУ у Чернігові / Фото "Сьогодні"

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Також повідомляється, що о 14:15 вибухові снаряди потрапили в одну з водонасосних станцій КП "Чернігів". Пошкоджено обладнання та електроживлення, вибито вікна. Інформацію у коментарі Суспільному підтвердив фахівець із інформаційної діяльності Ігор Грищенко.