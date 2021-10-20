"Поздравляем! РФ признала участие в войне": Киев красиво потроллил Москву

В МИД РФ нехотя признали участие россиян в войне на Донбассе. Коллаж "Сегодня"
Москва лишь шесть дней спустя выразила недовольство задержанием россиянина Андрея Косяка на Донбассе, который "косил" под представителя СЦКК, а в Киеве потроллили оккупантов, мол, они этим показали свое отношение к соотечественникам и признали участие россиян в войне против Украины.
Россия традиционно обвинила Украину во всех бедах
Спикер МИД России Мария Захарова, ссылаясь на Консульскую конвенцию, пожаловалась, что Украина не сообщила о задержании боевика российским дипломатам. Она традиционно закатила истерику, мол, Москва расценивает действия украинской стороны "как вероломные и провокационные" и якобы именно Киев "подрывает мирное урегулирование конфликта".
"Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения на Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников", – заявила она.
Украина потроллила Россию
Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил любопытный момент: Москва только на шестой день поинтересовалась судьбой Андрея Косяка.
"Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от коронавирусной болезни COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашего государства, но и к людям с российскими паспортами. Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", – заявил он "Сегодня".
В Киеве ожидают, чтобы Москва с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России и будет вовремя информировать о задержании украинцев.
Россия признала свое участие на Донбассе?
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе заявила, что МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на Донбассе.
"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно. Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за развязывание и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Это главный залог начала процесса реального мирного урегулирования", – отметили в ТКГ.
Задержание Косяка и последствия с ОБСЕ
- Андрей Косяк был задержан 13 октября возле Золотого в Луганской области. Под видом ведения работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.
- 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков. В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает.
- 18 октября стало известно, что боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже назвала это международным терроризмом.
- В МИД Украины выдвинули требования России из-за ситуации с ОБСЕ. Киев считает, что этими действиями оккупанты лишь подтверждают отказ от Минских соглашений и раздувают конфликт на Донбассе.