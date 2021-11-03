"Пойду поработаю" – Аваков напомнил о себе неожиданным заявлением

Аваков вернулся к работе, но не в МВД. Коллаж "Сегодня"
Бывший министр внутренних дел выздоровел от коронавирусной болезни и уже вышел на работу.
Об этом он сообщил в Facebook.
В комментариях к своему же посту о том, что он действительно подхватил COVID-19, он написал, что на днях получил уже отрицательный тест.
"Всем, кто переживал – спасибо! Получил отрицательный ПЦР-тест. В понедельник пойду поработаю", – написал он.
Пользователи начали шутить, что ждут Аваков на работе в МВД большим начальником, на что экс-министр ответил: "К счастью – нет".
Аваков переболел "короной"
22 октября в Сети появились сообщения, что бывший министр внутренних дел заразился коронавирусом и, мол, он был в тяжелом состоянии. Но потом в СМИ писали со ссылкой на людей из окружения Авакова, что на самом деле у него легкая форма болезни.
Чтобы развенчать все слухи сам Аваков написал в соцсети, что с ним все нормально, а коронавирус подхватил даже несмотряна вакцинацию. Он показал, чем лечился дома.
Как уволили Авакова и кто его заменил в МВД
- Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности главы МВД, поддержав его заявление. Новым министром внутренних дел стал уже экс-нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.
- Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и. о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.
- Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже руководителя Офиса президента вместо Ермака. Позже бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.