"Пойду поработаю" – Аваков напомнил о себе неожиданным заявлением

Аваков вернулся к работе, но не в МВД. Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел выздоровел от коронавирусной болезни и уже вышел на работу.

Об этом он сообщил в Facebook.

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В комментариях к своему же посту о том, что он действительно подхватил COVID-19, он написал, что на днях получил уже отрицательный тест.

"Всем, кто переживал – спасибо! Получил отрицательный ПЦР-тест. В понедельник пойду поработаю", – написал он.

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Пользователи начали шутить, что ждут Аваков на работе в МВД большим начальником, на что экс-министр ответил: "К счастью – нет".

Аваков переболел "короной"

22 октября в Сети появились сообщения, что бывший министр внутренних дел заразился коронавирусом и, мол, он был в тяжелом состоянии. Но потом в СМИ писали со ссылкой на людей из окружения Авакова, что на самом деле у него легкая форма болезни.

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Чтобы развенчать все слухи сам Аваков написал в соцсети, что с ним все нормально, а коронавирус подхватил даже несмотряна вакцинацию. Он показал, чем лечился дома.

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