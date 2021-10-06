Пост о КГБ – тюрьма. Люди Лукашенко кошмарят арестами из-за комментариев в сети

Лукашенко обещал ответ за смерть офицера КГБ / Коллаж "Сегодня"
В Беларуси за комментарии в интернете после гибели офицера КГБ при попытке ареста сотрудника IT-компании задержали уже 136 человек. Всех их ждет уголовная ответственность.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Следственного комитета республики.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Белоруссии", говорится в заявлении Следственного комитета Беларуси.
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Что произошло
- 29 сентября сотрудники КГБ пытались штурмом взять квартиру минчанина Андрея Зельцера, сотрудника IT-компании EPAM Systems (компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси). 31-летнего мужчину обвиняли в террористической деятельности. Андрей открыл огонь из ружья и нанес смертельные ранения сотруднику КГБ. Ответным огнем его застрелили.
- На следующий день непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанной смерть сотрудника спецслужбы.
- 4 октября незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале сообщал о задержании с 29 сентября по 1 октября более 110 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ.