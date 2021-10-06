Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Пост о КГБ – тюрьма. Люди Лукашенко кошмарят арестами из-за комментариев в сети

Ирина Ковальчук
6 октября, 21:40
В Беларуси арестованы 136 человек за комментарии после убийства офицера КГБ

Лукашенко обещал ответ за смерть офицера КГБ / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси за комментарии в интернете после гибели офицера КГБ при попытке ареста сотрудника IT-компании задержали уже 136 человек. Всех их ждет уголовная ответственность.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Следственного комитета республики.

Реклама

Читайте также:

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Белоруссии", говорится в заявлении Следственного комитета Беларуси.

Читайте также:

Реклама

Что произошло

  • 29 сентября сотрудники КГБ пытались штурмом взять квартиру минчанина Андрея Зельцера, сотрудника IT-компании EPAM Systems (компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси). 31-летнего мужчину обвиняли в террористической деятельности. Андрей открыл огонь из ружья и нанес смертельные ранения сотруднику КГБ. Ответным огнем его застрелили.
  • На следующий день непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанной смерть сотрудника спецслужбы.
  • 4 октября незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале сообщал о задержании с 29 сентября по 1 октября более 110 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ.

Реклама