Порошенко "светит" 15 лет тюрьмы – в чем его подозревают

Порошенко подписали подозрение в госизмене / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятому Президенту Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В сообщении отмечается, что в данный момент они расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям т.н "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

"Порошенко подозревается в покупке за государственные средства угля в ОРДЛО. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против него подрывной деятельности", – отметили в ГБР.

Производство осуществляется ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

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Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручен способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом (направлен по месту жительства, регистрации, а также по месту работы).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Порошенко.

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