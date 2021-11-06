Порошенко ответил, пойдет ли на выборы президента в 2024 году

Порошенко остается в большой политике / Коллаж "Сегодня"

Пятого президента Украины Петра Порошенко напрямую спросили журналисты о том, собирается ли он идти на предстоящие президентские выборы. Политик рассказал, от чего это будет зависеть во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Планы

"Про это должен задумываться украинский народ, – ответил лаконично Петр Алексеевич. – Знаете, президент – это кризис карьерного роста. Ты уже всем был. Моя мотивация не есть посты. Моя мотивация – чтобы сберечь и развить те огромные реформы, то движение, ту скорость, которую набрала Украина в движении в НАТО и Европейский Союз. Сегодня, к сожалению, власть ударила по тормозам".

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На уточняющий вопрос журналиста, все же будет ли он принимать участие в выборах в 2024 году, политик сказал только, что все будет зависеть от людей.

"Когда люди обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял", – сказал коротко лидер "Европейской солидарности" в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

Вокруг Порошенко

Впервые с 2019 года партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко вышла на первое место по популярности в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

При этом Петр Порошенко стал фигурантом уголовного производства о возможном сговоре с нардепом Виктором Медведчуком в совершении государственной измены.

В августе Петра Порошенко не пригласили на 30-ю годовщину Независимости Украины.

23 июля заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент встретился с Порошенко и обсудил ряд важных для Украины и США вопросов.