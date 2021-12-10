Порошенко готовят подозрение по делу Медведчука? Венедиктова ответила на слухи

Ирина Венедиктова и Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время визита в США заявила, что пока новых процессуальных решений в отношении бывшего президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко нет.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Вот я почти два года генпрокурор – и два года я слышу о новых подозрениях. Будут они или нет, я лучше прокомментирую, когда у меня будут какие-либо процессуальные решения. На сегодня таких процессуальных решений нет. Я видела, что писали СМИ, но это комментировало лицо, которое уже не работает в Генпрокуратуре более полутора лет. Поэтому пусть, наверное, он дальше прокомментирует, что он имел в виду и откуда у него такая информация", – сказала Венедиктова.

Напомним, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины процессуальными решениями являются все решения органов досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

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Что известно?

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявил 4 декабря, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение Порошенко в рамках дела о поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук .

. О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире одного из телеканалов экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что преследование Порошенко выгодно президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее мы сообщали, что в начале октября куму Путина (Виктору Медведчуку) сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").

Также напомним, в начале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.