"Польша первой признала независимость Украины": Яценюк встретился с Туском

Туск (слева) приехал в Украину по приглашению Яценюка. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с главой Европейской народной партии, экс-президентом Европейского совета Дональдом Туском, который прибыл в Украину для участия в Киевском форуме по безопасности. Об этом украинский политик сообщил в Facebook.
По его словам, сегодняшний Форум посвящен 30-й годовщине национального референдума, утвердившего государственность и незыблемость границ Украины.
"Именно Польша стала первым государством в мире сразу после референдума, признавшим независимость Украины. Ценю наше сотрудничество и большой вклад Дональда Туска в поддержку и защиту Украины. Наш разговор сегодня об отношениях Украины и Польши, общеевропейском сотрудничестве и совместных действиях в защиту от агрессии России", – написал Яценюк.
Референдум о независимости Украины
- 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.
- Бюллетень референдума содержал текст Акта провозглашения независимости Украины и вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" с двумя вариантами ответа: "Да, подтверждаю" или "Нет, не подтверждаю". 90% от принимавших участие в голосовании украинцев высказались за независимость нашей страны.
- А сегодня во время ежегодного обращения к Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что 30 лет назад мы восстановили независимость, а теперь пошли дальше. Но он отмечает, что Украина так и не научилась строить независимость от чужого влияния.