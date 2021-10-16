Польша идет по стопам Украины – Путина и Лукашенко ждет "сюрприз"

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS
Польша строит забор на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от миграционного террора со стороны самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и его российского союзника Владимира Путина.
Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.
Он отметил, что сделает все возможное, чтобы усилить охрану польско-белорусской границы и помочь мигрантам.
"Строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – сказал Моравецкий.
Тем временем нелегалы продолжают штурмовать польскую границу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный обозреватель.
Европа хочет свою "стену Яценюка"
12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.
Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.
Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.
Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.
Откуда "растут ноги" у миграционного террора
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й. В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
- А в Германии даже начали расследование о причастности Лукашенко к миграционному террору. Там говорят, что после прибытия мигрантов в Минск белорусские пограничники перевозят их на границу с Польшей, откуда нелегалы добираются до Германии. Отмечается, что только с августа по такой схеме в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов.