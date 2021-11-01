Полный провал, Байден разочарован: как стартовала глобальная конференция ООН по климату

В Глазго уже начали съезжаться лидеры стран. Активисты тоже на месте / Коллаж "Сегодня"
В Глазго (Шотландия) проходит глобальная конференция ООН по климату, в которой принимают участие большинство стран мира. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом с 2019 года. Он продлиться две недели – до 12 ноября.
Цель встречи
Основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.
Основные пункты Парижского соглашения:
- снижение выбросов парниковых газов,
- наращивание производства возобновляемой энергии,
- удержание повышения глобальных температур;
- выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.
Первый провал
Западные СМИ называли репетицией конференции в Глазго саммит стран "Большой двадцатки" (G20), который прошел в эти выходные в Риме (Италия).
Генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что встреча стран G20 не оправдала его надежд.
Участники встречи "группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества. А у мирового сообщества очень много разногласий.
"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", – резюмировал Антониу Гутерриш.
О том, что цели по климату не были достигнуты, заявил по итогу G20 и президент США Джо Байден, передает агентство Bloomberg.
"Существует причина, по которой люди должны быть разочарованы. "Я сам разочарован", – цитирует агентство лидера США. По словам Байдена, его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая, которые "де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата".
Единственный позитивный момент – ведущие экономики мира приняли соглашение о прекращении субсидирования угля. Байден призвал сконцентрироваться на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия".
- Напомним, климатическая конференция ООН в Глазго уже отметилась первым скандалом. Украина заявила о недопустимости того, что Россия постоянно вносит в свои "экологические отчеты" оккупированный Крым, как часть своей территории.
- Ранее Украина потребовала доступа экспертов МАГАТЭ к ядерным установкам на Донбассе и в Крыму. Речь идет о ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ.