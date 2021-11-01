Полный провал, Байден разочарован: как стартовала глобальная конференция ООН по климату

В Глазго уже начали съезжаться лидеры стран. Активисты тоже на месте / Коллаж "Сегодня"

В Глазго (Шотландия) проходит глобальная конференция ООН по климату, в которой принимают участие большинство стран мира. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом с 2019 года. Он продлиться две недели – до 12 ноября.

Цель встречи

Основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

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Основные пункты Парижского соглашения:

снижение выбросов парниковых газов,

наращивание производства возобновляемой энергии,

удержание повышения глобальных температур;

выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

Первый провал

Западные СМИ называли репетицией конференции в Глазго саммит стран "Большой двадцатки" (G20), который прошел в эти выходные в Риме (Италия).

В Риме мировым политикам было комфортно дискутировать, в Глазго так не получится / Фото Reuters

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Генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что встреча стран G20 не оправдала его надежд.

Участники встречи "группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества. А у мирового сообщества очень много разногласий.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", – резюмировал Антониу Гутерриш.

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О том, что цели по климату не были достигнуты, заявил по итогу G20 и президент США Джо Байден, передает агентство Bloomberg.

"Существует причина, по которой люди должны быть разочарованы. "Я сам разочарован", – цитирует агентство лидера США. По словам Байдена, его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая, которые "де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата".

Единственный позитивный момент – ведущие экономики мира приняли соглашение о прекращении субсидирования угля. Байден призвал сконцентрироваться на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия".