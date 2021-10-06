Подозреваемых из Укрэксимбанка уже ищут – им светит срок

Представителей банка ждет неприятный сюрприз. Коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева подготовила подозрения двум представителям Укрэксимбанка, которые причастны к нападению на журналистов. Об этом заявила на брифинге журналистам спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она не уточнила, кому именно вручат подозрения и есть ли среди этих лиц Мецгер. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение.

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"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос (местонахождение лиц. – Ред.). То, что один человек сложил полномочия, это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", – сказала Максимец.

Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах узнал, что подозрение объявят Мецгеру по ст. 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

С чего начался скандал