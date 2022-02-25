Под Киевом взорвали третий мост — военные удерживают танки противника (видео)

Взорванный мост под Вышгородом / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео еще одного взорванного моста. Пишут, что разрушили переправу под Вышгородом. Это примерно 20 км от Киева.

Источники "Сегодня" в МВД нам сообщили, что это уже третий мост, который взорвали в окрестностях столицы:

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"На территории Киевской области подорвано три моста. Это сделано для того, чтобы танки противника не прошли в Киев", — говорится в комментарии.

Ранее украинские военнослужащие пытались замедлил продвижение врага подрывом мостов в районе пгт Иванков и села Романовка Киевской области.

Одним из первых врага встретили в районе Геническа. Чтобы перегородить путь противнику, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста. Погиб украинский военнослужащий — матрос Виталий Скакун. Его могут наградить государственной наградой посмертно.

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Второй день широкомасштабной войны в Украине