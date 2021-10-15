План обороны и новые санкции: что решили на СНБО

Заседание СНБО. Фото: Офис президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что решили на заседании СНБО.

"Первый вопрос о котором шла речь – был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым мы работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашим государством", — сказал Данилов во время брифинга.

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В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Кроме того, на заседании:

утвердили стратегию биобезопасности;

рассмотрели стратегию информационной безопасности;

ввели санкции против 237 человек, которые причастны к организации и проведению выборов РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

СНБО – оружие Зеленского

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.