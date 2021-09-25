"Пить или не пить?" – Аваков на отдыхе озадачил вопросом своих фолловеров

Аваков делится с подписчиками селфи

Экс-министр МВД Арсен Аваков в субботу, 25 сентября, ищет чем занять себя на отдыхе. Он решил провести опрос среди подписчиков в соцсети.

Фото с опросником он опубликовал в Instagram.

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"Пить или не пить? Вот в чем вопрос! Вот вопрос вопросов субботнего вечера... Гамлетовская практически драма", – пишет Аваков в Сети.

Арсен Аваков делает селфи на отдыхе / Фото: Instagram

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88% подписчиков посоветовали выпить Арсену Авакову, когда 12% все-таки оказались против. А эмозди с бокалом, очевидно, говорит о том, что экс-чиновник предпочитает пить вино.

Отметим, что он сейчас находится в Италии (Лацио), судя по геолокации под фото. И совсем недавно, он снял странное селфи-видео среди цветов.

Отставка Авакова

Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности главы МВД, поддержав его заявление. Новым министром внутренних дел стал уже экс-нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и. о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже руководителя Офиса президента вместо Ермака. Позже бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями. Он впервые после увольнения выбрался в люди на официальное мероприятие.

Также он успел и поскандалить. Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, где советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал АТО курортом для мальчиков. Экс-министр призвал Офис президента уволить Арестовича.