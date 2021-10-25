Пикалов об офшорах Зеленского: "у нас всегда было достаточно денег"

Пикалов ничего не знал об офшорах / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из руководителей "Квартала-95" Александр Пикалов заверил, что не был в курсе офшорных фирм президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Спроси у меня, откуда я узнал об офшорах? Да из расследования журналистов. Смотри, мы – люди творческие. Все это время я занимался тем, что мне нравилось. Концертов у нас было достаточно, деньги были. Что мне было надо знать – я знал".

Также он отметил, что об офшорах он не знал "совсем" и даже сейчас не знает, "правда это или нет, и что это такое".

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Говоря о том, за что могли быть перечислены 40 миллионов долларов, которые фигурировали в фильме-расследовании, Пикалов заверил, что понятия не имеет, так как он артист.

"Я занимаюсь своим любимым делом, я – артист, художественный руководитель", – подчеркнул он.

В свою очередь ранее президент Владимир Зеленский признал наличие офшоров, но заявил, что никаких денег он и его команда не отмывали. Он напомнил, что до политики работал на телевидении и снимал кино, но "во времена Януковича всем приходилось структурировать свой бизнес", особенно связанный с телевидением и СМИ.

Что думают украинцы об офшорах Зеленского

Согласно данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября. 56,9% украинцев верят, что президент Украины Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют офшорные счета за рубежом. О международном расследовании Pandora Papers по поводу офшоров знают 61,7% украинцев, при этом 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только слышали, но не знают подробностей.

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Суть скандала

В начале октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.

Частью это проекта Pandora Papers стал и фильм журналистов Слідство.Інфо "Офшор 95", в котором говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".

В Украине собрались пересмотреть список офшоров. До конца 2022 года обновят перечень таких зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

В прошлом году Кабмин причислил Панаму к офшорам. Причиной стала публикация еще в 2016 году так называемых панамских документов, которые свидетельствовали об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в том числе и украинскими. Недавно Украина внесла остров в Карибском море в список офшорных зон.

Для чего обновляют перечень офшоров

Перечень оффшорных зон обновляется для повышения эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень "юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения". К нему относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.

Кроем того, в Верховной Раде зарегистрировано шесть законопроектов – президентский и альтернативные – о налоговой амнистии, которая должна положить конец деньгам под матрасом.

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