Перспективы Украины в Европе и интеграция – о чем говорил Зеленский с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время их диалога Зеленский подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов нашего государства.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Также сообщается, что они обсудили подготовку к саммиту ЕС-Украина, который запланирован на 12 октября текущего года.

Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на высшем уровне и выделении транша макроэкономической помощи.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила существенный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ.

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Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является прежде всего вызовом безопасности для европейского региона.

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку – 2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.

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Саммит Украина – ЕС. Чего ожидать?

ЕС планирует усилить критику агрессии РФ, в очередной раз указать на незаконность аннексии Крыма, осудить концентрацию войск возле украинской границы, а также призвать Россию предоставить больше объяснений причин концентрации войск.

В проекте декларации подчеркивается ответственность РФ как стороны конфликта. Что важно, особенно на фоне того, что Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ по контролю на линии соприкосновения.

Проект резолюции предусматривает предоставление Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи и признание украинских вакцинных сертификатов.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия одобрила 600 млн евро для Украины.

Также напомним, на Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму.