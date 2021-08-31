Переговоры Зеленского и Байдена – о чем пойдет речь и чего ждать от встречи

Встреча Зеленского и Байдена будет продуктивной, уверены политологи. Фото: коллаж "Сегодня"

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября. Украинский лидер решил не тратить время зря и вылетел в Америку 30 августа, чтобы провести ряд других встреч. Сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского снова отложили, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.

Почему встречу с Байденом снова перенесли

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, перенос встречи Зеленского и Байдена связан с просьбой США.

"31 августа истекает срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – отметил Никифоров.

Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Сегодня" добавил, что американская информационная повестка уже далеко не первую неделю сосредоточена на афганской тематике.

"Так что 1 сентября может быть стартом новой информационной повестки, и встреча президентов Зеленского и Байдена именно в этот день информационно выгоднее для Украины", – сказал нам Подоляк.

Михаил Подоляк: встреча президентов 1 сентября информационно выгоднее для Украины. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет перенос встречи дипломатической целесообразностью.

"Абсолютно правильное решение. 31 августа – окончание вывода иностранцев из Афганистана. Заканчивается 20-летняя история войны. Америка и весь мир будут полностью сфокусированы на этом событии. Все ждут обращения Байдена к нации. В таких условиях встреча с Зеленским могла быть скомкана и информационно ушла бы на второй план", – объясняет "Сегодня" эксперт.

Политолог Вадим Карасев: перенос встречи – дипломатическая целесообразность. Фото: facebook.com/vadim.karasev

С ним соглашается и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"1 сентября история Афганистана уйдет на второй план, поэтому встреча Зеленского и Байдена будет более комплексной и продуктивной", – говорит он "Сегодня".

Сергей Быков: встреча будет более продуктивной. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Почему Зеленский полетел в США за 2 дня до переговоров

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, мероприятия в американской столице уже распланированы. В частности, это:

встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств;

две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров;

открытие Украинского дома;

посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Затем президент Украины отправится в Калифорнию.

Оксана Маркарова: мероприятия в американской столице уже распланированы / Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что, узнав о переносе переговоров на 1 сентября, Офис президента решил внести коррективы в план, и программа визита Зеленского в США изменилась.

"Некоторые встречи произойдут по времени раньше изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", – сказал Никифоров.

Сергей Никифоров: Программа полностью поменялась / Фото: Офис Президента Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который также отправился с президентом в США, рассказал, что, помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты.

"Дія", "Дія City", фонд фондов – нам есть что показать и предложить", – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив, состоится ли встреча Зеленского с основателем компаний Tesla и Space X Илоном Маском. Ранее в СМИ появлялись слухи о ее вероятности.

Михаил Федоров: Нам есть что показать и предложить / Фото: Министерство цифровой трансформации

Как велась подготовка к переговорам с Байденом

Руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что Офис президента Украины тщательно готовился к встрече Зеленского и Байдена.

"Подготовка шла на протяжении нескольких месяцев. В начале августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак совершили двухдневный визит в США, во время которого обсудили предстоящую встречу лидеров стран с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном", – рассказывает политолог "Сегодня".

Как отмечает эксперт, в подготовке к переговорам принимал участие ряд ведомств.

"В первую очередь Зеленского готовили к встрече сотрудники его Офиса. МИД изучал выступления и встречи Байдена, давал свои рекомендации Зеленскому по тактике общения с президентом США. Минэнергетики готовило позицию Украины по "Северному потоку – 2". Минобороны – по военным вопросам. Минэкономики – по вопросам инвестиций. Это большая коллективная работа", – говорит Фесенко.

Владимир Фесенко: подготовка к переговорам – большая коллективная работа. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Какие темы готовы обсуждать в Белом доме

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США, временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, на встрече в Белом доме президенты должны обсудить агрессию Российской Федерации, в том числе конфликты на Донбассе и в Черном море, реформы в Украине и ее энергобезопасность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Сегодня", что в ключе повестки дня президенты также обсудят эвакуацию из Афганистана, ведь Украина одной из первых присоединилась к Америке в спасении людей из этой страны.

"Но содержание переговоров с точки зрения двусторонних отношений между Украиной и США будет не менее серьезным, так как глобальные вызовы не ограничиваются Афганистаном. Безопасность в Центральной и Восточной Европе, шантаж "Газпромом" европейских стран – потребителей газа, вопросы энергетической трансформации Украины и Европы, угрозы в акваториях Черного и Азовского морей – это базовые темы для переговоров как делегаций в целом, так и на уровне президентов", – подчеркнул Подоляк.

Политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит "Сегодня", что Зеленский и Байден обязательно обсудят российский газопровод "Северный поток – 2".

"Зеленский будет настаивать на том, что, согласно европейскому антимонопольному законодательству, Россия не сможет стать монополистом на рынке газа ЕС. Также президент будет требовать гарантии продолжения транзита российского газа через Украину", – отмечает Карасев.

Зеленский будет требовать гарантии продолжения транзита российского газа через Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

По его словам, Украина также заинтересована в участии в проекте зеленой энергетики.

"Германия продекларировала, что готова выделить Украине на зеленый транзит один миллиард долларов. Но Украине для этого необходимо гораздо больше денег, больше инвестиций. Зеленский может сказать об этом Байдену", – говорит эксперт.

Политолог также считает, что Зеленский будет говорить с Байденом о Донбассе и Крыме, объяснять, что Минские соглашения 2015 года устарели и необходимо переформатировать договор.

"Президент может апеллировать к Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, тем самым помогла США уменьшить угрозу мировой безопасности. Зеленский может напомнить об этом и попросить Запад выполнить свои обещания защищать Украину от внешней агрессии. Здесь речь пойдет и о давлении на Россию, и о сотрудничестве по линии оборонного комплекса", – говорит Карасев.

Интригой встречи может стать неожиданный вопрос

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что вопросы "Северного потока – 2", Крыма, Донбасса и американских инвестиций на повестке встречи Зеленского и Байдена довольно прогнозируемые и ожидаемые, однако на переговорах главы государств могут обсудить еще один важный вопрос.

"Интригой встречи может стать вопрос получения Украиной в будущем статуса особого союзника США вне НАТО", – считает Воля.

По его словам, диалог в этом направлении может быть начат, при этом США выдвинут ряд условий, похожих на требования для получения ПДЧ в НАТО, но в меньшем объеме. Речь, в частности, о борьбе с коррупцией и о реформах в Украине.

Владимир Воля: интригой встречи может стать вопрос получения Украиной статуса особого союзника США. Фото: Facebook Владимира Воли

Чего ожидать Украине от переговоров

Как отмечает Владимир Воля, высока вероятность, что переговоры окажутся успешными для Украины. Этому способствовал весьма активный подготовительный этап.

"Встреча может закончиться подписанием декларации о стратегическом партнерстве с дальнейшей возможностью получения статуса особого союзника", – говорит он.

По мнению политолога Карасева, президенты смогут достичь консенсуса и в других вопросах.

"Положительный для Украины результат переговоров может быть в виде договоренностей об увеличении взносов для зеленого транзита, а также о "Северном потоке – 2", в частности продолжении транзита российского газа через Украину. В этих вопросах у Украины есть шансы достигнуть своих целей", – говорит эксперт.

Кроме того, уже существует предварительная договоренность, что в ходе встречи президентов Украина и США подпишут три соглашения в сфере оборонного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Планируется подписание проектов трех двусторонних документов об оборонном партнерстве, а также проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Эти вопросы обсудил замглавы ОП Роман Машовец с атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы", – рассказали в Офисе Зеленского.

Замглавы ОП Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюар подписание документов по оборонному партнерству / Фото: Офис Президента Украины

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.