Паника нарастает? Еще одна страна вывозит дипломатов из Украины

Канада отзывает из Украины часть сотрудников посольства. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Канады объявило об отзыве из Украины части своих дипломатов и членов семей работников посольства. Как отметили в ведомстве, "главным приоритетом остается безопасность канадцев".

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", – говорится в сообщении МИД Канады.

В ведомстве подчеркнули, что канадское посольство в Украине продолжает работать.

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Сообщается, что Канада планирует усилить дипмиссию в Киеве сотрудникам, обладающими опытом в реформах сектора безопасности, урегулировании конфликтов, консульских услугах и других областях.

Отъезд иностранных дипломатов из Украины

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что отзыв дипломатов не повлияет на работу посольства.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

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Посольство США также рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.

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18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.

МИД РФ опроверг данную информацию и сообщил, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.