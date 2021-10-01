Отдать территорию? Россия удивила в ТКГ новым требованием к Украине

Россия продолжает нагло посягать на украинскую землю. Коллаж "Сегодня"

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого. Об этом рассказал 24 каналу представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, россияне "придумывают чудеса креативности" и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом.

Реклама

"Если до этого они заявляли, что мы не даем им гарантий безопасности, мы раз пять уже отправляли им эти гарантии, то на последней ТКГ они подтвердили получение наших гарантий и они их устраивают. Но прозвучала такая фраза: "Мы приветствуем, но не подтверждаем", – рассказал Гармаш.

По его словам, причиной неподтверждения гарантий безопасности стало то, мол, неправильно определена точка "нуля", точка, с которой начинается контроль сторон над серой зоной.

Реклама

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ (в Золотом). Поэтому этот вопрос снова остается на паузе и пока никак не решается. Решение будет приниматься на высшем политическом уровне, но не вижу смысла идти на такие уступки. Удовлетворив одно требование появится другое, могут открыть КПВВ, а завтра закрыть. Но мы линию "нуля" назад не передвинем. Каждый метр нашей территории омыты кровью наших военных. Отдавать какую-то территорию им я считаю нецелесообразным и ненужным", – подчеркнул представитель ТКГ.

Чем Россия еще удивляла в ТКГ

В августе Россия срывала работу гуманитарной подгруппы попыткой привлечь туда террористку Майю Пирогову. Подобный жест со стороны РФ украинская делегация назвала сознательной попыткой сорвать консультации.

Также Россия самоустранилась от переговорного процесса, отказываясь признавать себя стороной конфликта. Гармаш отмечал, что говорить о компромиссах разрешения ситуации на Донбассе возможно лишь после признания Россией себя стороной конфликта.

В июле Россия устроила подставу новому представителю ОБСЕ. На заседании политической подгруппы российская делегация обманула Сильвию Берман, чтобы легализовать участие террористки из т.н. "ДНР".

Как мы писали ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

Также он отмечал, что Россия и в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.