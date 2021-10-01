Віддати територію? Росія здивувала в ТКГ новою вимогою до України

Росія продовжує нахабно зазіхати на українську землю. Колаж "Сьогодні"

Російська сторона у Тристоронній контактній групі вимагає від України віддати 350 метрів території "сірої зони" в районі Золотого. Про це розповів 24 каналу донеччанин від України в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, росіяни "вигадують чудеса креативності" і шукають приводи, щоб не відкривати КПВВ в Золотому.

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"Якщо до цього вони заявляли, що ми не даємо їм гарантій безпеки, ми разів п'ять вже відправляли їм ці гарантії, то на останній ТКГ вони підтвердили отримання наших гарантій і вони їх влаштовують. Але прозвучала така фраза: "Ми вітаємо, але не підтверджуємо", – розповів Гармаш.

За його словами, причиною непідтвердження гарантій безпеки стало те, що, мовляв, неправильно визначена точка "нуля", точка, з якої починається контроль сторін над "сірою зоною".

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"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ (в Золотому). Тому це питання знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується. Рішення буде прийматися на вищому політичному рівні, але не бачу сенсу йти на такі поступки. Задовольнивши одну вимогу з'явиться інша, можуть відкрити КПВВ, а завтра закрити. А ми лінію "нуля" назад не пересунемо. Кожен метр нашої території омитий кров'ю наших військових. Віддавати якусь територію їм я вважаю недоцільним і непотрібним", – підкреслив представник ТКГ.

Чим Росія ще дивувала у ТКГ

У серпні Росія зривала роботу гуманітарної підгрупи спробою залучити туди терористку Майю Пирогову. Подібний жест з боку РФ українська делегація назвала свідомою спробою зірвати консультації.

Також Росія самоусунулася від переговорного процесу, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту. Гармаш відзначав, що говорити про компроміси вирішення ситуації на Донбасі можливо лише після визнання Росією себе стороною конфлікту.

У липні Росія влаштувала підставу новому представнику ОБСЄ. На засіданні політичної підгрупи російська делегація обдурила Сільвію Берман, щоб легалізувати участь терористки з т.зв. "ДНР".

Як ми писали раніше, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, відмовившись пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

Також він зазначав, що Росія і в "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.