Віддати територію? Росія здивувала в ТКГ новою вимогою до України

Росія продовжує нахабно зазіхати на українську землю. Колаж "Сьогодні"
Російська сторона у Тристоронній контактній групі вимагає від України віддати 350 метрів території "сірої зони" в районі Золотого. Про це розповів 24 каналу донеччанин від України в ТКГ Сергій Гармаш.
За його словами, росіяни "вигадують чудеса креативності" і шукають приводи, щоб не відкривати КПВВ в Золотому.
"Якщо до цього вони заявляли, що ми не даємо їм гарантій безпеки, ми разів п'ять вже відправляли їм ці гарантії, то на останній ТКГ вони підтвердили отримання наших гарантій і вони їх влаштовують. Але прозвучала така фраза: "Ми вітаємо, але не підтверджуємо", – розповів Гармаш.
За його словами, причиною непідтвердження гарантій безпеки стало те, що, мовляв, неправильно визначена точка "нуля", точка, з якої починається контроль сторін над "сірою зоною".
"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ (в Золотому). Тому це питання знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується. Рішення буде прийматися на вищому політичному рівні, але не бачу сенсу йти на такі поступки. Задовольнивши одну вимогу з'явиться інша, можуть відкрити КПВВ, а завтра закрити. А ми лінію "нуля" назад не пересунемо. Кожен метр нашої території омитий кров'ю наших військових. Віддавати якусь територію їм я вважаю недоцільним і непотрібним", – підкреслив представник ТКГ.
Чим Росія ще дивувала у ТКГ
- У серпні Росія зривала роботу гуманітарної підгрупи спробою залучити туди терористку Майю Пирогову. Подібний жест з боку РФ українська делегація назвала свідомою спробою зірвати консультації.
- Також Росія самоусунулася від переговорного процесу, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту. Гармаш відзначав, що говорити про компроміси вирішення ситуації на Донбасі можливо лише після визнання Росією себе стороною конфлікту.
- У липні Росія влаштувала підставу новому представнику ОБСЄ. На засіданні політичної підгрупи російська делегація обдурила Сільвію Берман, щоб легалізувати участь терористки з т.зв. "ДНР".
Як ми писали раніше, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, відмовившись пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.
Також він зазначав, що Росія і в "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.