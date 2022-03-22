Остановить войну в Украине может только встреча Зеленского и Путина – Подоляк

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Принципиальное решение, которое остановит войну России против Украины, может быть принято только на переговорах президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об этом в интервью BBC рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я понимаю, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины... Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась", – подчеркнул Подоляк.
Советник главы Офиса президента Украины объяснил, при каких условиях возможна такая встреча:
"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, является ли уже это "дорожной картой", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть. Когда она может быть – я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Но нет конкретной даты".
Подоляк добавил, что Кремль допустил роковые ошибки, которые до сих пор не может признать.
"Безусловно, у них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет. Исходя из этой пропагандистской иллюзии, они приняли свои роковые решения и до сих пор не могут себе сказать: мы были неправы. Это сложно, это влияет на переговорный процесс , потому что надо реальный мир оценивать более адекватно и прагматично", – заметил он.
Подоляк назвал действенные санкции против окружения Путина
Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.
По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.
Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.
А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.