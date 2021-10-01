"Однажды ты станешь мэром!" – Кличко зачитал рэп на сцене (видео)

Иван Марунич и Виталий Кличко на сцене. Фото: Аня Майстренко

Мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте украинской группы Karta Svitu.

Соответствующее видео опубликовал лидер коллектива Иван Марунич на своей странице в Facebook.

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"Это произошло. Karta Svitu совместно с Виталием Кличко. Вживую", – говорится в подписи к ролику.



Кличко и Марунич исполнили отрывок песни "Одного дня я стану мером".



Мэр Киева рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в песню "Одного дня я стану мером". После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.



"Одного дня ти станеш мером", – обратился к музыканту Кличко.

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В комментариях украинцы выразили восторг таким дуэтом:

Так и не поняла, кто кого разогревал, но очень круто!

Поздравляю! Это было сильно!

Боже, как это круто! Ваня! Поздравляю!

Сильно!

Это подкуп избирателя?

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Что известно о группе

Группа Karta Svitu была создана Иваном Маруничем в 2020 году в Киеве.

Во время локдауна Иван вместе с друзьями-музыкантами самоизолювалися на репетиционной студии для создания нового материала. Когда большая часть работы была сделана, команду пригласили представить новую группу на онлайн-фестивале "Бандерштат".

Осенью 2020 команда начала работу над студийными записями, а уже в первые дни 2021 группа выложила в сеть первый трек "Праздник".

Летом 2021 группа становится участником шоу "Хит-конвейер" от телеканала М2. А также выступает на главной сцене крупнейшего украинского фестиваля Atlas Weekend.

В июле проходят презентации синглов "Премия" и "Однажды я стану мэром". Песня о мэре становится резонансным в СМИ, ведь в ней используются сэмплы известных фраз мэра Киева Виталия Кличко. А сам Кличко репостнув песню в свой инстаграм.

Концерт, на котором выступил Кличко, проходил 30 сентября в одном из клубов украинской столицы.

Ранее мы сообщали, что Кличко не пустили на встречу с Меркель – остановил охранник.

Также напомним, в ОПУ "наехали" на Кличко из-за "советских" инсталляций в Киеве.