"Очередная стадия принятия горя. В конце придет смирение" – эксперт жестко прокомментировал статью Медведева об Украине

Статья экс-президента РФ Дмитрия Медведева не является предвестницей большой войны между Россией и Украиной и не содержит в себе особой угрозы. Причем, для украинцев даже не важно ни то, под чью диктовку написана статья, ни какой был повод для ее публикации. В этой статье важен только последний абзац – о том, что Россия не будет сотрудничать с нынешней украинской властью.

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" эксперт, заместитель министра информполитики в 2017 – 2019 гг. Дмитрий Золотухин.

По словам Золотухина, статья не является частной инициативой Медведева – "использовался рот Медведева, чтобы эти мессиджи озвучить". Также, по его словам, не важен и повод появления этой статьи – она, как известно, совпала с визитом замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву.

"Для меня роль играет последний абзац, в котором сказано, что мы ничего делать не будем, мы с этой властью общаться не будем, – отмечает Дмитрий Золотухин. – Этот мессидж о том, что они будут ждать следующей власти. Если следующая власть придет, и она тоже им не понравится, они будут опять ждать. То, что Москва будет ждать, пока мы будем заниматься своими делами, меня лично абсолютно устраивает."

Золотухин также упомянул статью российского политолога Дмитрия Тренина "Переоценка близости. Как России строить отношения с Украиной", опубликованную на carnegie.ru. По мнению Тренина, Кремль неправильно выстраивает политику по отношению к Украине, и ее пора менять. Золотухин считает, что Кремль должен принять для себя свою ошибку и начать переосмысление.

"Мне это напоминает стадии принятия горя в Российской Федерации – от отрицания через гнев до депрессии и принятия. Принятие в определенных кругах уже наступило. Что Украина стала независимой и строит собственную политику. А в определенных, например, в кругах Дмитрия Медведева, продолжается стадия гнева. Но есть надежда, что они тоже пройдут эти стадии и придут к принятию, сохраняя нынешний статус-кво, потому что с этим статусом сделать уже ничего невозможно", – отмечает Золотухин.

Главный мессидж статьи Медведева – России в отношении Украины не надо предпринимать ничего. Дмитрий Золотухин считает, что это внушает надежду. / Фото: Realist

При этом Золотухин не отрицает вероятность широкомасштабной войны России с Украиной. Он считает, что войны нельзя исключить из-за непредсказуемости решений российского руководства. Но при этом он отмечает:

"Вопрос большой войны с Россией никак не связан с этим пасквилем Медведева и тем, что он пытался донести", – отмечает Золотухин.

Что написал Медведев?

Бывший президент России Дмитрий Медведев 11 октября опубликовал статью в газете "Коммерсантъ" под заглавием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинском руководством". Статья полна резких заявлений по поводу Украины и особенно ее руководителей. Даже в самой России эксперты неоднократно отмечали, что статья написана языком, который не типичен для представителей высшей власти. Вот характерная цитата:

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности", – пишет Медведев.

Многие российские эксперты называют статью "позорной". "Ходят слухи, что Медведев сильно пьет, и по некоторым его действиям это похоже", – так прокомментировал статью российский политик Леонид Гозман в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым".