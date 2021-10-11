Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Советская газета 1930-х годов": у Зеленского высмеяли статью Медведева

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 16:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший президент России не стеснялся в выражениях об Украине, но Подоляк поставил его на место
Подоляк (слева) отреагировал на слова Медведева об Украине. Коллаж "Сегодня"
Подоляк (слева) отреагировал на слова Медведева об Украине. Коллаж "Сегодня"

Статья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева выдержана в лучших традициях пропагандистских текстов 1930-х годов, а также свидетельствует о том, что в Москве совсем дела плохи.

Об этом сказал Украинской правде советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Реклама

Он назвал статью российского чиновника крайне странной, неуместной и неактуальной. По его словам, Медведев выпал из актуальной политической повестки, не приглашается к обсуждению переговоров между Россией и Украиной. Таким образом Медведев, возможно, пытался напомнить Кремлю о себе.

"Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. Другая версия. Поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию. Это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром", – сказал Подоляк.

Также на Банковой отмечают, что этой статьей Медведева Москва показала, что у нее действительно дела плохи.

Реклама

"Текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов. Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. А если подобный текст публикуется еще и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", – объяснил Подоляк.

Для Украины в первую очередь важна позиция президента РФ Владимира Путина, а не его окружения, поскольку, напомнил Подоляк, он наоборот выступал за необходимость переговоров с Украиной.

Статья Медведева об Украине

  • В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.
  • Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.
  • Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

Реклама

Напомним, в 2020 году Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций.

А потом отметился новым скандальным заявлением, мол, украинцы должны смириться с потерей Крыма. В ответ в Украине ему дали дельный совет.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять