"Советская газета 1930-х годов": у Зеленского высмеяли статью Медведева

Бывший президент России не стеснялся в выражениях об Украине, но Подоляк поставил его на место

Подоляк (слева) отреагировал на слова Медведева об Украине. Коллаж "Сегодня"

Статья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева выдержана в лучших традициях пропагандистских текстов 1930-х годов, а также свидетельствует о том, что в Москве совсем дела плохи.

Об этом сказал Украинской правде советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он назвал статью российского чиновника крайне странной, неуместной и неактуальной. По его словам, Медведев выпал из актуальной политической повестки, не приглашается к обсуждению переговоров между Россией и Украиной. Таким образом Медведев, возможно, пытался напомнить Кремлю о себе.

"Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. Другая версия. Поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию. Это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром", – сказал Подоляк.

Также на Банковой отмечают, что этой статьей Медведева Москва показала, что у нее действительно дела плохи.

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"Текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов. Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. А если подобный текст публикуется еще и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", – объяснил Подоляк.

Для Украины в первую очередь важна позиция президента РФ Владимира Путина, а не его окружения, поскольку, напомнил Подоляк, он наоборот выступал за необходимость переговоров с Украиной.

Статья Медведева об Украине

В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.

Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

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Напомним, в 2020 году Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций.

А потом отметился новым скандальным заявлением, мол, украинцы должны смириться с потерей Крыма. В ответ в Украине ему дали дельный совет.