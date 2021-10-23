"Очень умный ход": Зеркаль оценила газовое предложение Зеленского Путину

Елена Зеркаль довольна решением президента Украины. Коллаж "Сегодня"

Советник министра энергетики Елена Зеркаль считает очень хорошим ходом предложение президента Владимира Зеленского к России о скидке на транзит газа через Украину, поскольку это спасет Европу и нашу страну от энергетического кризиса.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

Реклама

"Я думаю, что это сейчас очень умный ход. Потому что это действительно сделано, чтобы помочь Европе и Украине пройти эту критическую зиму. На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система", – сказала она.

Зеркаль отметила, что такой ход должен повлиять на наличие газа на европейском рынке, на цены, и на возможность прохождения зимы. Она напомнила, что сейчас уровень газа в европейских газовых хранилищах находится на 86% от обычной нормы, а в хранилищах "Газпрома" – 25%.

"И если "Газпром" сознательный, что у него есть газ, что это не просто слова, то у них есть возможности заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, который они говорили, что готовы качать через "Северный поток – 2" и не давить, не шантажировать этим Европу", – подчеркнула советник министра.

Реклама

Она считает, что предложить скидку Путину – это очень хороший ход Зеленского перед встречей "Большой двадцатки", которая должна состояться 30-31 октября.

На вопрос, какие шансы у Путина отказаться от этого предложения, Зеркаль ответила: "У Путина всегда есть большие шансы, потому что он манипулирует. И нет предела его манипуляции".

Газовый кризис в Европе