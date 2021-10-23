"Очень умный ход": Зеркаль оценила газовое предложение Зеленского Путину

Елена Зеркаль довольна решением президента Украины. Коллаж "Сегодня"
Советник министра энергетики Елена Зеркаль считает очень хорошим ходом предложение президента Владимира Зеленского к России о скидке на транзит газа через Украину, поскольку это спасет Европу и нашу страну от энергетического кризиса.
Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
"Я думаю, что это сейчас очень умный ход. Потому что это действительно сделано, чтобы помочь Европе и Украине пройти эту критическую зиму. На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система", – сказала она.
Зеркаль отметила, что такой ход должен повлиять на наличие газа на европейском рынке, на цены, и на возможность прохождения зимы. Она напомнила, что сейчас уровень газа в европейских газовых хранилищах находится на 86% от обычной нормы, а в хранилищах "Газпрома" – 25%.
"И если "Газпром" сознательный, что у него есть газ, что это не просто слова, то у них есть возможности заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, который они говорили, что готовы качать через "Северный поток – 2" и не давить, не шантажировать этим Европу", – подчеркнула советник министра.
Она считает, что предложить скидку Путину – это очень хороший ход Зеленского перед встречей "Большой двадцатки", которая должна состояться 30-31 октября.
На вопрос, какие шансы у Путина отказаться от этого предложения, Зеркаль ответила: "У Путина всегда есть большие шансы, потому что он манипулирует. И нет предела его манипуляции".
Газовый кризис в Европе
- Осень 2021 года поразила Европу газовым кризисом. Цены на голубое топливо на свободном рынке подскочили до небывалых показателей. Самой высокой была цена в 2 тысячи долларов, после чего произошел резкий обвал на бирже и стоимость упала более чем на 35%.
- Финансовые аналитики говорят, что Россия пытается использовать ситуацию в Европе в свою пользу, чтобы как можно быстрее запустить "Северный поток – 2". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток – 2" шантажом.
- А недавно в Кремле заявляли, что Россия увеличила поставки голубого топлива в Европу до максимально допустимого уровня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для увеличения транзита газа через Украину.