"Очень разочарованы" – посольство США сделало резкое заявление об украинской реформе

Комиссия выбрала двух кандидатов, но дальше дело не идет/Коллаж "Сегодня"

Западные дипмиссии выразили свое недовольство задержкой в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), процесс избрания которого затянулся более чем на год.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в соцсетях на страницах американской дипмиссии в Украине.

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"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", – говорится в заявлении посольства США в Украине.

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Ситуация с назначением