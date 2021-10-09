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"Дуже розчаровані" – посольство США зробило різку заяву про українську реформу

Ірина Ковальчук
9 жовтня, 14:50
США і ЄС намагаються підштовхнути процес обрання голови САП

Комісія вибрала двох кандидатів, але далі справа не йде/Колаж "Сьогодні"

Західні дипмісії висловили своє невдоволення затримкою в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), процес обрання якого затягнувся більш ніж на рік.

Про це йдеться в заяві, розміщеній в соцмережах на сторінках американської дипмісії в Україні.

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С та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", – йдеться в заяві посольства США в Україні.

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Ситуація з призначенням

  • Призначений 2015 року керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький був звільнений генпрокурором Іриною Венедіктовою в серпні 2020 року.
  • Через місяць на звинувачення в затягуванні процесу обрання нового керівника Офіс президента України нагадав про скандали навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Зазначили, що не варто поспішати з комісією, оскільки той же Холодницький пройшов жорсткий конкурсний відбір на свою посаду.
  • Тоді Банкова закликала утриматися від надмірних емоцій через призначення представників Ради до комісії з вибору голови САП.
  • 20 січня Комісія з відбору голови САП оголосила про початок відбору кандидатів на заняття трьох вакантних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі: керівника САП, його заступника та керівника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Конкурс застопорився, коли до заключного відбору вийшли детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

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