Объединение Разумкова: что будет с депутатами "Разумной политики" и чем займется МФО

Дмитрий Разумков создал МФО "Разумная сила" из 25 народных депутатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков создал новое межфракционное объединение "Разумная политика". Вокруг экс-спикера собрались 25 народных депутатов. Большинство из них состоят в "Слуге народа", еще двое из "Батькивщины" и один внефракционный народный избранник.

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Что такое МФО

Простым языком – клуб депутатов по интересам. В законе "О регламенте" указано, что все депутаты имеют право создать такое объединение. Статья 60 гласит: члены МФО не получают никаких дополнительных прав и привилегий в стенах парламента. Такой "союз" даже не регистрируется аппаратом Верховной Рады.

По сути МФО – это публичная документальная огласка, что в Раде существует определенное количество депутатов, продвигающих одну и ту же идею.

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Кто из депутатов может быть в МФО

Все народные избранники могут объединяться на основе чего-либо вне зависимости от фракции. Кстати, совсем необязательно, чтобы депутаты из МФО входили в одну и ту же фракцию.

Например, парламентское МФО "За равные возможности" объединяет всех, кто борется за гендерное равенство под куполом. А вот МФО "Ценности. Достоинство. Семья" объединяет едва ли не рекордное количество народных избранников из всех фракций, кроме "Голоса" – около трехсот человек.

При этом депутат может состоять в нескольких МФО одновременно. Выходить из фракции в таком случае не нужно.

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МФО не равно новая фракция в парламенте.

Полномочия у такого объединения, если не сказать вовсе отсутствуют, то достаточно формальные.

Также участие депутата в МФО не является формальным поводом для исключения из фракции. Но это не означает, что на собрании не могут принять решение об изгнании такого депутата, если он "выступил против политики партии".

Что может МФО

Скажем прямо и откровенно: по закону, ничего. В законе "О регламенте" четко указано: "не имеет прав депутатской фракции (депутатской группы)".

Такому объединению, в отличие от фракций, не дают дополнительного времени в парламенте на выступления с трибуны. Также Согласительный совет никоим образом не учитывает участия в нем МФО. Всю повестку определяют глава парламента и фракции.

Поэтому МФО может использовать только синергию полномочий народных депутатов из разных фракций. Это выступления на трибуне в рамках регламента, позиция в комитетах, регистрация законопроектов, депутатские запросы и, конечно же, в случае "Разумной политики" 25 голосов в парламенте.

К слову, этим будут активно пользоваться у Дмитрия Разумкова. Там объявили, что одной из основных задач МФО "Разумная политика" будут альтернативные предложения и законопроекты для развития Украины.

Также уже точно известно, на создании межфракционного объединения все не остановится. Дмитрий Разумков заявил, что планирует создать политическую силу.

Напомним, что социологические компании начали вносить фамилию Разумкова в президентские рейтинги. Сайт "Сегодня" выяснил, какие шансы у экс-спикера удержать поддержку до следующих выборов, чтобы стать реальным конкурентом в борьбе за кресло главы государства.