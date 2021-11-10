Новый охранник? Лещенко мешал журналистам задать вопрос Данилову – видео

Журналисту не дали задать вопрос / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист "Нового издания" Владимир Самарский пытался задать вопрос секретарю СНБО Алексею Данилову касательно экс-министра МВД Арсена Авакова, однако он отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на то, что он его не знает.

Кроме того, от общения с журналистом его всячески ограничивал Сергей Лещенко. Бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" встал между камерой и секретарем СНБО, пытаясь прервать общение.

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"Можно комментарий?" – обратился журналист, на что Лещенко спросил: – "Это Шарий?" Журналист ответил, что это "Новое издание". Также он попросил, чтобы политик сам решал, кто с кем будет общаться. Кроме этого, журналист посоветовал Сергею Лещенко заняться железной дорогой.

Отметим, что, кроме Владимира Самарского, поговорить с Алексеем Даниловым пытались и другие журналисты. Инцидент закончился тем, что Сергей Лещенко, увидев, что ни журналисты, ни Данилов на него не реагируют, ушел из эпицентра событий.

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Напомним, что ранее бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко пожаловался на журналистку Мирославу Барчук, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.