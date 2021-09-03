Не только Зеленский. Кто из президентов Украины был в Белом доме – видео

Встреча Зеленского с Байденом состоялась 1 сентября. Коллаж: "Сегодня"

В Белом доме состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры лидеров длились более двух часов.

О том, кто еще из украинских президентов побывал в Белом доме у президента США, рассказали в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Леонид Кравчук – в 1992 и 1994 г.

За пол года до этой встречи президент США в Верховной Раде Украины призвал украинцев к сохранению обновленного Советского Союза, но через три недели Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины.

В марте 1994 года состоялся второй рабочий визит Леонида Кравчука в США. Билл Клинтон и Леонид Кравчук подписали совместное заявление о развитии дружбы и сотрудничестве. Кравчук встречался с президентами США всего четыре раза.

Леонид Кучма – 1994 г.

В 1994 году была подписана Хартия украинско-американского партнерства, дружбы и сотрудничества. Но итогом этой встречи стало подписание Будапештского меморандума об отказе Украины от ядерного оружия.

В 1996 году было подписано совместное заявление о поддержке демократических и рыночных процессов в Украине. В целом Кучма встречался с Клинтоном семь раз.

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Виктор Ющенко – 2005 и 2008 г.

В совместном заявлении по итогам встречи президентов Виктора Ющенко и Джорджа Буша в 2005 году было сказано, что США и Украина вступили в новую эру стратегического партнерства. В 2008 году – на встрече обсуждались вопросы о получении Украиной плана действий по членству в НАТО и об энергетической независимости, однако ожидания поддержки от Буша Ющенко не получил.

Виктор Янукович – без официальных визитов в США

Виктор Янукович официальных рабочих визитов в США не делал. Его встречи с президентами США проходили только в пределах официальных мероприятий.

Петр Порошенко – 2014 и 2017 г.

В сентябре 2014 года встречался с президентом США Бараком Обамой, а 19-20 июня 2017 встречался с Дональдом Трампом.

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