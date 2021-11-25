"Не стало человека-легенды" – реакция политиков на смерть Омельченко

Омельченко было 84 года. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 ноября, ушел из жизни бывший мэр Киева Александр Омельченко из-за осложнений вызванных коронавирусом.

Случившееся тронуло многих политиков. В своих социальных сетях они публикуют посты в память об умершем.

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Реакции политиков

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила соболезнования на своей странице в Facebook. Она написала, что Омельченко всем сердцем любил Киев и фактически посвятил себя городу.

"Знала его лично много лет. Общаться с ним было не просто, но всегда очень интересно. Он обладал той некнижной, неакадемической мудростью, которой так часто не хватает в украинской политике", – говорится в сообщении.

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Нардеп Ирина Геращенко также отреагировала на смерть Омельченко.

"Умер Александр Омельченко. Вечная память…Самые искренние соболезнования семье", – написала она.

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Действующий мэр Киева Виталий Кличко написал, что Омельченко был хорошим собеседником и профессионалом.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет... Когда он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", – говорится в сообщении.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук присоединился.

"Имел честь знать и работать вместе! Душевный был человек! Глубокие соболезнования родным и близким! Вечная память!" – написал он в Facebok.

Еще один экс-нардеп Игорь Лысов также выразил соболезнования в соцсетях.

"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери... Вечная память", – написал он.

Депутат Киеврады Виталий Нестор напомнил, что Омельченко дважды выбирали мэром.

"Светлая память легендарному человеку и профессионалу. Он был достойным руководителем Киева. Александр Александрович руководил столицей Украины 8 лет – с 1998 по 2006 год. Его дважды выбирали мэром Киева и оба раза он набирал рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%", – сказал он.

Что известно об Омельченко?

Омельченко родом из Винницкой области. В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. В 1974-м – Киевский инженерно-строительный институт, в 1978-м – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.

С августа 1996 года – председатель Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.

и президент Ассоциации городов Украины. 2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина — Народная самооборона".

25 ноября 2009 года — на авто Mitsubishi Pajero сбил насмерть 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его оправдала прокуратура.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Омельченко заболел COVID-19 и был в тяжелом состоянии.