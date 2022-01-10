Не дают покоя лавры Зеленского? Притула создает свою партию

Притула организовывает второй поход в политику. Коллаж "Сегодня"

Шоумен Сергей Притула и бывший член партии "Голос" заявил, что весной будет создана его собственная политическая сила. ОБ этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он сразу дал понять, что не планирует называть ее в свою честь – она не будет именной.

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"То есть сама партия сейчас в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности регистрации партии, конечно. Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно, учитывая возможность каких-то манипуляций, потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но ни в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", – заявил шоумен.

Притула подтвердил, что создание политической силы планируется весной.

Как Притула уходил из "Голоса"