Не дают покоя лавры Зеленского? Притула создает свою партию

Притула организовывает второй поход в политику. Коллаж "Сегодня"
Шоумен Сергей Притула и бывший член партии "Голос" заявил, что весной будет создана его собственная политическая сила. ОБ этом он сказал в интервью Радио Свобода.
Он сразу дал понять, что не планирует называть ее в свою честь – она не будет именной.
"То есть сама партия сейчас в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности регистрации партии, конечно. Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно, учитывая возможность каких-то манипуляций, потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но ни в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", – заявил шоумен.
Притула подтвердил, что создание политической силы планируется весной.
Как Притула уходил из "Голоса"
- 7 июня 2021 года Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". Он отметил, что не намерен уходить из политики, но с партией больше не хочет иметь ничего общего. А все из-за недовольства действиями руководства политсилы. В конце сентября он снова объяснил, почему вышел из партии.
- В ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы его личными амбициями. В партии пожелали удачи Притуле с будущим новым политическим проектом и в шоу-бизнесе.
- 29 сентября СМИ огласили название новой партии Притулы. Отмечалось, что в Минюст уже поданы документы на регистрацию новой партии.