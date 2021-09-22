Нардепу Гео Леросу грозит три года тюрьмы

Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"

Скандально известному народному депутату Гео Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

Об этом сообщает ТСН.

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Суть дела

ГБР начало расследование после того, как один из телеграмм-каналов опубликовал видео. На нем человек, похожий на нардепа Лероса, принимает пакет с деньгами от человека, который остается за кадром. Они обсуждают кампанию по дискредитации депутата Киевсовета, а также говорят об имитации нападения на нардепа.

"На данный момент проводятся все первоочередные действия для назначения экспертиз, а также принимаются меры с целью признания лица, в отношении которого было организовано информационную атаку, пострадавшим в уголовном производстве", — рассказал представитель ГБР Максим Зинорук.

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Поджог автомобиля

Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.

13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.

21 сентября Лерос побывал на допросе в столичной полиции в рамках дела о поджоге его машины в августе прошлого года. В этом деле он проходит как потерпевший.