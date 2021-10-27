"НАБУ все карты в руки". В МВД ответили на заявления о продаже ошибок в списке СНБО с санкциями

Енин обещает, что МВД установит, если ошибки в санкционных списках были умышленными. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый замглавы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин прокомментировал заявление о продажах ошибок в санкционных списках СНБО. Он подчеркнул, что пока нет подтверждений того, что их допустили умышленно, но проверка такой информации продолжается.

Об этом он сообщил в интервью Громадське.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фигуранты санкционного списка СНБО платили от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы в список внесли ошибки и они могли беспрепятственно выезжать за границу.

"Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Что касается реакции на эти заявления — уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны их проанализировать. НАБУ все карты в руки", — прокомментировал Енин.

Он уточнил, что в Национальной полиции Украины по состоянию на сегодняшний день информации о продаже списков нет. В то же время Енин напомнил, что идет проверка санкционных списков и, как объявлялось ранее, по 108 лицам были исправлены ошибки.

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"На сегодняшний день у нас нет подтверждения умышленного характера указанных ошибок. В то же время указанный процесс продолжается. И время покажет. Когда мы подробно проанализируем состав этих санкционных списков, и если будут обнаружены лица, которые не должны находиться в этом списке, то МВД будут внесены соответствующие предложения по исключению указанных лиц из санкционных списков. И так же в обратную сторону", – сказал Енин.

Отдельно он прокомментировал ошибку при внесении в список Рустама Джамбулатова с датой рождения его младшего брата Руслана, встречавшегося с народным депутатом Антоном Поляковым перед его смертью.

"Насколько эта ошибка была совершена умышленно или неумышленно – мы обязательно выясним", – подчеркнул первый замглавы МВД.

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Странная ошибка с ворами в законе

14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 т. н. воров в законе: 542 – иностранцы, а 15 – граждане Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры" покинули Украину.

Но 15 октября, после очередного заседания СНБО на Банковой, Данилов сообщил, что в санкционный список ошибочно попали 108 человек. По его словам, ситуацию уже исправили, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в должности.

Как мы писали ранее, в Украине для воров в законе создадут отдельную тюрьму. В Минюсте обещают, что это точно курортом не назовешь, но тюрьма будет современная.