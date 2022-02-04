На YouTube заблокировали каналы Медведчука

Телеканалы Виктора Медведчука заблокированы на YouTube

Из видеохостинга ночью 4 февраля были полностью удалены YouTube каналы "Первый Независимый" и UkrLive, которые были созданы после введения санкций СНБО в отношении каналов 112, NewsOne и ZIK.

Об этом сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112" Артём Марчевский, передает PavlovskyNEWS. Он заявил, что украинская власть делает все, чтобы закрыть рот неугодным журналистам.

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Также о закрытии каналов в YouTube сообщил сайт телеканала 112.

"Телеканалы UkrLive и Первый Независимый, ранее незаконно закрыты киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании. В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы", — говорится на сайте.

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"Первый Независимый" и "UkrLive" вскоре после создания прекратили свое вещание по решению власти, несмотря на то, что сначала каналы были оформлены на коллектив журналистов, а потом его собственником стал нардеп Нестор Шуфрич.

Санкции против Медведчука