На YouTube заблокировали каналы Медведчука

Телеканалы Виктора Медведчука заблокированы на YouTube
Из видеохостинга ночью 4 февраля были полностью удалены YouTube каналы "Первый Независимый" и UkrLive, которые были созданы после введения санкций СНБО в отношении каналов 112, NewsOne и ZIK.
Об этом сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112" Артём Марчевский, передает PavlovskyNEWS. Он заявил, что украинская власть делает все, чтобы закрыть рот неугодным журналистам.
Также о закрытии каналов в YouTube сообщил сайт телеканала 112.
"Телеканалы UkrLive и Первый Независимый, ранее незаконно закрыты киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании. В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы", — говорится на сайте.
"Первый Независимый" и "UkrLive" вскоре после создания прекратили свое вещание по решению власти, несмотря на то, что сначала каналы были оформлены на коллектив журналистов, а потом его собственником стал нардеп Нестор Шуфрич.
Санкции против Медведчука
- В начале 2021 года СНБО ввел санкции против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.
- 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne.
- Тогда глава государства заявил, что это было трудное решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.
- В начале октября 2021 года Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций ("ЛНР"/"ДНР").