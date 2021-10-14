На МихоМайдане в Тбилиси появилась Юлия Тимошенко

Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"
В Тбилиси на митинге в поддержку находящегося в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показали видеообращение Юлии Тимошенко, бессменного лидера партии ВО "Батькивщина". Юлия Владимировна попросила политика прекратить голодовку.
Обращение
"Я сама пережила политические репрессии и хорошо знаю, что значит быть в политическом заключении, я никому этого не пожелаю. Дорогой Миша, я как никто хорошо знаю, что голод в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста. Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом", – заявила Юлия Тимошенко.
Ситуация
- Ранее с призывом к Саакашвили прекратить голодовку ради спасения обратился второй президент Украины Леонид Кучма.
- Кстати, Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили связывают давние теплые отношения. Например, в 2017 году лидер ВО "Батькивщина" одна из первых вызвалась помочь Саакашвили вернуться в Украину после депортации в Польшу.
- Тимошенко и Саакашвили вместе приехали на границу Польши с Украиной на одном автобусе и с толпой людей пересекли ее, нарушив пропускной режим. Тогда Михеил Саакашвили вернулся в украинскую политику, несмотря на все попытки тогдашней действующей власти выдворить его из страны.