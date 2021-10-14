На МихоМайдане в Тбилиси появилась Юлия Тимошенко

Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"

В Тбилиси на митинге в поддержку находящегося в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показали видеообращение Юлии Тимошенко, бессменного лидера партии ВО "Батькивщина". Юлия Владимировна попросила политика прекратить голодовку.

Обращение

"Я сама пережила политические репрессии и хорошо знаю, что значит быть в политическом заключении, я никому этого не пожелаю. Дорогой Миша, я как никто хорошо знаю, что голод в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста. Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом", – заявила Юлия Тимошенко.

Ситуация