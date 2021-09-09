"На больных людей не обижаются": Лерос и Тищенко высказались после "драки"

Тищенко разозлили оскорбления Лероса в адресс президента. Скриншот

Народные депутаты Николай Тищенко ("Слуга народа") и Гео Лерос (внефракционный) после их стычки в Верховной Раде озвучили свои версии произошедшего возле парламентской трибуны.

Об этом они рассказали изданию Страна.ua.

Тищенко про потасовку

Он пытался объяснить Леросу, чтобы тот выступал по теме. "Слуга народа" считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был сделать замечание Леросу, когда он оскорблял Зеленского.

"Народный депутат начал оскорблять президента, а президент – это институция государственной власти, за президента голосовал народ Украины. Я считаю, что такие оскорбительные слова не должны быть в парламенте … Сама форма, которую он применял, эту грязную брань, такого недолжно быть в парламенте … Мы ему сказали: пожалуйста, по теме, все сказали, но он нас не услышал и я вышел с ним поговорить, может он чего-то не услышал", – сказал Тищенко.

Лерос не будет жаловаться на Тищенко

"Тищенко – это филиал действий СНБО в парламенте. Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент СНБО. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетам, действуют точно также в парламенте … Считаю, что абсолютно ни к какому человеку – не важно народный депутат ты, или идешь по улице – абсолютно неприемлемо применять силу. У нас свобода слова в стране и каждый волен излагать мысли", – сказал нардеп.

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Лерос также заявил, что не собирается подавать обращение в комиссию по вопросам этики.

"На больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, Ермака и Тищенко — больное сознание. У них одно ДНК на троих", – добавил он.

Неприязнь Лероса к ОПУ и причем тут "вагнеровцы"

Гео Лерос уже давно "воюет" лично с Андреем Ермаком и часто "наезжает" на Зеленского, после чего его даже исключили из фракции "Слуга народа". На заседании парламента он требовал отчета Временной следственной комиссии по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

А накануне американские СМИ опубликовали сюжет о проваленной спецоперации по задержанию "вагнеровцев", который подтвердил, что на самом деле она действительно проводилась.

Ранее Офис президента отрицал вообще ее существование и опровергал причастность к сливу информации.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз в Раде был неприятный инцидент с участием депутатов 1 июля, когда журналистка прямо во время брифинга ударила Никиту Потураева в лицо.

Также ранее в Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Стычка произошла в парламентской столовой.